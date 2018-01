Comissão da Câmara aprova reajuste para servidores da PF e outras categorias

A Comissão Especial da Câmara aprovou nesta quarta-feira, 26, projeto que prevê reajuste para os servidores da Polícia Federal e outras categorias. Caso não haja recurso, a proposta segue direto para debate e votação no Senado, onde pode encontrar dificuldade em ser aprovada devido à Operação Métis.

Os reajustes serão pagos em três parcelas até 2019. De acordo com o projeto encaminhado ao Congresso, no dia 26 de julho, ainda durante a interinidade do governo Michel Temer, o impacto previsto nos cofres da União com os reajustes é de R$ 2 bilhões em 2017, de R$ 548 milhões em 2018 e de R$ 546 milhões, em 2019.

Outros cargos. Além de policial federal e policial rodoviário federal, o projeto contempla as carreiras de perito federal agrário, de desenvolvimento de políticas sociais e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Se o projeto for aprovado e sancionado, os delegados da PF e os peritos criminais federais, que ganham hoje um salário inicial de R$ 16.830, passarão a receber R$ 21.644 em janeiro de 2017 e R$ 23.692 em 2019.