Comissão da Câmara lança cartilha no Dia do Consumidor A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Câmara dos Deputados lança hoje, no Dia Internacional do Consumidor, às 18 horas, um guia prático de orientação à população. Com tiragem inicial de 20 mil exemplares, a cartilha explica detalhadamente e em linguagem simples todos os direitos que o consumidor tem, como proceder para que eles sejam respeitados, quem procurar quando se sentir lesado e como reclamar. O guia foi elaborado por iniciativa do presidente da CDC, deputado Luiz Antonio Fleury Filho (PTB-SP), e será distribuído gratuitamente para todos os Procons do País - cerca de 550, entre municipais e estaduais. O consumidor dos municípios que não possuem Procon pode entrar em contato com a CDC, por meio do endereço eletrônico cdc.decom@camara.gov.br e pedir um exemplar.