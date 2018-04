Comissão da Câmara vai investigar concessão de Jirau A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados aprovou hoje proposta do deputado Bruno Araújo (PSDB-PE) para investigar o processo de concessão da usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia. Segundo o deputado, o foco da análise da comissão será a mudança do local de construção da usina em nove quilômetros rio abaixo da localização prevista no edital. "Queremos saber se o edital foi respeitado ou não", disse o deputado. O consórcio responsável pela construção da usina é o Energia Sustentável do Brasil (Enersus), vencedor do leilão de Jirau, que propôs a mudança, alvo de polêmica da Odebrecht, líder do consórcio derrotado no leilão. Uma das primeiras ações da comissão, segundo o deputado Bruno Araújo, será realizar uma audiência pública com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Jerson Kelman, e o presidente do Ibama, Roberto Messias, para falar da mudança do projeto.