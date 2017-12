Comissão da Câmara volta a adiar votação das PPPs A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou hoje para a próxima semana a apreciação e votação do parecer do relator Rodolpho Tourinho (PFL-BA) sobre o projeto de lei que institui a Parceria Público-Privada (PPP). O adiamento foi pedido pelo senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) em virtude da ausência do senador Tasso Jereissati(PSDB-CE) que está nos Estados Unidos submetendo-se a exames médicos. ACM justificou que a presença de Jereissati é importante para resolver as últimas dúvidas sobre o texto. O líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante (PT-SP), concordou com o pedido e acredita que o parecer será votado na próxima quarta-feira na CCJ e possivelmente na quinta-feira, no plenário do Senado. Tudo vai depender, no entanto, das medidas provisórias que já estão travando a pauta.