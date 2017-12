Comissão da UE aprova fusão Air France-Alitalia A Comissão da União Européia aprovou a aliança entre a Air France e a Alitalia depois de as duas companhias aéreas terem concordado em ceder direitos de exclusividade sobre certas rotas. De acordo com a Comissão da UE, isso vai capacitar outras operadoras a atuar em rotas onde a concorrência seria eliminada ou significativamente reduzida pela aliança. Segundo a Comissão, as concessões vão preservar o direito de escolha e a competitividade dos preços para os passageiros europeus. Em fevereiro, a Comissão aprovou a fusão entre a Air France e a KLM, criando a terceira maior companhia aérea do mundo, com receita anual de 19,2 bilhões de euros (US$ 23,16 bilhões) e atrás apenas da United Airlines e American Airlines.