Comissão de Bioenergia será lançada em São Paulo O governo do Estado de São Paulo lançará na terça-feira, 24, a Comissão Especial de Bioenergia, incumbida de elaborar o Plano de Bioenergia, formado por metas para promoção do desenvolvimento do etanol e do biodiesel. O grupo será composto por secretários de Estado, especialistas ligados a instituições de ensino e coordenado por José Goldemberg. O governador José Serra (PSDB) disse nesta segunda, durante assinatura de convênio com Mato Grosso do Sul para cobrança de ICMS, que São Paulo está criando esta Comissão porque, uma vez que é o maior produtor de álcool do País, é importante dar suporte ao setor e ajudar no seu desenvolvimento. O Plano de Bioenergia avaliará o cenário internacional para exportação dos biocombustíveis, como as barreiras comerciais e técnicas; as necessidades logísticas para ampliação da produção; os aspectos ambientais e humanos, por exemplo, as relações de trabalho; pesquisas científicas sobre o assunto e tributações do setor, entre elas, regimes diferenciados do ICMS e impostos federais. Compõem o grupo os Secretários do Desenvolvimento, Alberto Goldman; de Economia e Planejamento, Francisco Vidal Luna; Saneamento e Energia, Dilma Seli Pena; Agricultura e Abastecimento, João de Almeida Sampaio Filho; dos Transportes, Mauro Guilherme Arce; do Meio Ambiente, Francisco Graziano. O coordenador José Goldemberg, secretário de Meio Ambiente durante o governo de Geraldo Alckmin (PSDB) e professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, foi escolhido pessoalmente por Serra. Os outros membros são: Marcos Jank, presidente do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (ICONE), especializado em política comercial do agronegócio; Isaias Macedo, pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Estratégico da Universidade Estadual de Campinas (NIPE-Unicamp); Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e atualmente presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp.