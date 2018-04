Comissão de Ética diz que Amaral não transgrediu código Apesar de ter aberto processo para apurar as críticas públicas atribuídas ao presidente interino da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Antonio Carlos Valente, contra o Banco Central, a Comissão de Ética Pública decidiu não adotar procedimento semelhante contra o ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral. Em nota oficial, a comissão esclareceu que o fato de Amaral ter essa semana desautorizado publicamente o diretor da Camex, Roberto Gianetti da Fonseca, não constituiu transgressão ao código de conduta da alta administração federal. Segundo a Comissão, as manifestações do ministro "ocorreram no contexto de sua convocação ao depôr no Senado" e seu depoimento foi "de caráter oficial". "Nessas circunstâncias, não pode a autoridade pública furtar-se a responder perguntas que foram feitas por parlamentares, sob pena de omissão", esclarece a nota. Além disso, a comissão lembra que a Camex é um órgão vinculado ao ministério e que Gianetti tem vinculação hierárquica com Amaral. "As declarações do titular da Camex poderão ser contestadas pelo ministro", diz a nota. Na terça-feira, o ministro divergiu de Giannetti em relação à proteção do setor siderúrgico nacional por meio de aumento de tarifas de importação de produtos concorrentes. "(Giannetti) foi precipitado", respondeu o ministro, ao ser questionado sobre a declaração do secretário-executivo pelo senador Paulo Hartung (PSB-ES). "Ele não fala em nome da Camex porque não está autorizado."