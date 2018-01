Comissão de obras inacabadas apresenta relatório preliminar em dezembro

BRASÍLIA - A comissão que analisa obras inacabadas do governo federal pretende apresentar um relatório preliminar já no próximo mês de dezembro. O plano de trabalho foi apresentado pelo presidente do colegiado, Ataídes de Oliveira (PSDB-TO) e acolhido pelos demais. O relator do colegiado será o senador Wilder Morais (PP-GO).

Durante todo o mês de dezembro, a comissão pretende fazer requerimentos de informação sobre as obras paralisadas, atrasadas ou que ainda não se iniciaram. Convidados no Ministério do Planejamento, da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União devem participar das reuniões e acompanhar os trabalhos. Um relatório preliminar consolidando essas informações deve ser apresentado até o fim do ano.

O relatório final da comissão, entretanto, deve ser entregue apenas em abril de 2017. Nesse meio tempo, a comissão pretende fazer visitas in loco nos Estados para conhecer as obras, além de pesquisar sugestões de lei de aprimoramento de gestão de obras públicas. O calendário prevê ainda um seminário e uma audiência pública sobre o assunto.

O Planejamento já apresentou uma lista prioritária com 1.600 obras entre R$ 500 mil e R$ 10 milhões que devem ser retomadas até o fim de 2018. Uma lista de 721 que devem ser retomadas já nos próximos três meses será elaborada pelos ministérios. O objetivo é que 70% das obras já estejam prontas até a metade de 2017.