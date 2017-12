Comissão debate concorrência chinesa Com a participação do ministro interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ivan Ramalho - o ministro Luiz Fernando Furlan está em viagem à Alemanha -, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado iniciou, às 10 horas, audiência pública para debater a situação da indústria nacional diante da concorrência desleal dos produtos chineses. Da audiência participaram, também, a secretária-adjunta da Receita Federal, Clecy Maria Busatto; o consultor do Departamento Internacional e de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fies), Domingos Mosca, e o secretário-executivo da Unidade de Comércio Exterior da Confederação Nacional da Indústria, José Frederico Alvarez. "Vamos ouvir os empresários e cobrar do governo a aplicação de salvaguardas para a indústria nacional", afirmou ontem o senador Pedro Simon (PMDB-RS), autor do requerimento de realização do debate.