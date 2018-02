Comissão derruba 6 destaques de projeto da Petro-Sal A comissão especial da Câmara, que aprovou hoje o texto-base do projeto de criação da Petro-Sal, estatal que deverá administrar a exploração de petróleo na camada do pré-sal, já rejeitou seis dos sete destaques apresentados à proposta. Desses seis, três foram derrubados por voto e três caíram por questões regimentais. Antes que o sétimo destaque fosse votado, a comissão interrompeu os trabalhos por causa do início da sessão do plenário da Câmara.