Comissão discutirá projeto sobre terceirização O ministro do Trabalho, Manoel Dias, disse nesta quarta-feira que será criada uma comissão para discutir projeto de lei que trata da terceirização de mão de obra, relatado pelo deputado Arthur Maia (PMDB-BA). "Tivemos hoje (em reunião no Palácio do Planalto) a representação do governo, dos trabalhadores, dos empregadores e do Parlamento e o resultado depois de um longo debate foi no sentido de se instalar uma comissão com três representantes de trabalhadores, três representantes dos empregadores, três representantes do governo e o Parlamento vai designar uma comissão para que a gente possa, a partir de sexta (5), instalar a comissão e iniciar os debates na busca de um entendimento sobre a terceirização", disse.