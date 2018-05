Comissão do governo conclui relatório para acordo sobre cessão onerosa

BRASÍLIA E RIO - O Ministério da Fazenda informou nesta quinta-feira, 17, que a comissão criada para discutir um acordo para a revisão do contrato de cessão onerosa da Petrobrás com a União concluiu os trabalhos, mas que a União fará uma consulta jurídica a órgãos do governo antes de retomar as negociações com a estatal.

A cessão onerosa é uma área no pré-sal da bacia de Santos com reservas de até 5 bilhões de barris de petróleo que foi cedida à Petrobrás em 2010, em troca de ações da empresa em uma operação indireta. O contrato da operação foi fechado a um determinado preço sob condição de ser revisto este ano. A demora para fechar o acordo deve-se ao cálculo do preço do barril de petróleo que será utilizado.

De acordo com a nota, a União optou por realizar a consulta jurídica para orientar seus representantes. "A partir disso, União e Petrobrás retomam as negociações que resultarão em minuta de aditivo contratual acordada entre as partes e que será enviada para deliberação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)", afirma o texto.

A Fazenda informou ainda que a comissão trouxe "todas as informações técnicas e jurídicas" necessárias para o acordo, e que foi construída uma "base única de informações" que será utilizada para calcular o valor final do contrato, que envolve elementos como a curva de produção do volume contratado e datas de referência.

O relatório da comissão, no entanto, permanecerá restrito até a conclusão das negociações. O relatório será finalizado para a consideração dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e de Minas e Energia, além de ser também submetido ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Como informou o Broadcast, de acordo com fontes, o governo decidiu pedir um parecer à Advocacia-Geral da União (AGU) antes de fechar o acordo.

Na consulta, é pedido um parecer de como deve ser interpretada uma questão jurídica que tem impactos em custos que envolvem a revisão do contrato. Não se trata propriamente de uma Câmara de Conciliação e de Arbitragem, já que a Petrobrás não participa dessa etapa. Tratam-se dos últimos pontos pendentes, segundo as fontes.

Com os trabalhos da comissão interministerial encerrada sem acordo e sem a definição de valores, as negociações se darão agora entre os ministros das áreas envolvidas e o comando da petrolífera brasileira. O governo e a Petrobrás buscam um acordo da revisão do contrato para fazerem um megaleilão do excedente da cessão onerosa que pode chegar a R$ 100 bilhões.

Estatal. A Petrobrás informou também nesta quinta-feira que o processo de revisão do contrato de cessão onerosa continua sendo negociado. De acordo com a petroleira, a comissão do governo, constituída por meio da Portaria Interministerial nº 15/2018 para discutir o tema, "evoluiu na definição de critérios a serem usados para cálculo do valor final do contrato", mas a empresa não deu detalhes.

As negociações seguirão entre a comissão interna da Petrobrás e representantes do governo federal quando encerradas consultas da União a outros órgãos jurídicos, informou a estatal. "As condições finais da revisão estarão sujeitas à aprovação pelas instâncias competentes da Petrobrás e do governo federal", explicou a petroleira.

Prazo. Mesmo sem um acordo, ainda é possível fazer um leilão das áreas excedentes da cessão onerosa. O prazo, no entanto, é muito apertado. Após a chegada de um acordo entre as partes, é preciso aprovar a licitação no CNPE.

Após a aprovação da rodada pelo CNPE, a ANP leva entre três e quatro meses para publicar o edital da licitação. Normalmente, o leilão é realizado dois meses depois da publicação dessa documentação.

O TCU também precisa dar seu aval. Em março, às vésperas da 15ª rodada de petróleo e gás, a corte de contas determinou a retirada de dois blocos da licitação, o que levou o governo a marcar a quinta rodada de pré-sal para o fim de setembro, já que não haveria tempo para incluir essas áreas na quarta rodada, marcada para junho.

No limite, para o leilão de áreas excedentes da cessão onerosa ser realizado em dezembro, o edital teria que ser publicado em outubro, e o CNPE teria que aprovar a rodada até, no máximo, julho. Porém, esses prazos podem ser maiores que os previstos. No caso da 5ª rodada de pré-sal, o CNPE aprovou a rodada no dia 4 de maio e marcou a disputa para quase cinco meses depois, no dia 28 de setembro./COLOABORARAM DENISE LUNA E ANNE WARTH