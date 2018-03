Comissão do Senado aprova conselheiro para o Cade A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, por unanimidade, a indicação de Luís Fernando Rigato Vasconcellos para ocupar a vaga de conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Vasconcellos é atualmente secretário-adjunto da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e, de março de 2001 a dezembro de 2002, foi técnico da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Durante a sabatina de hoje, que durou pouco mais de 50 minutos, o futuro integrante do Cade defendeu a reformulação do sistema de defesa da concorrência e informou que o assunto está sendo discutido no âmbito do Poder Executivo. A indicação de Vasconcellos terá de ser apreciada ainda pelo plenário do Senado.