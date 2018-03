Comissão do Senado aprova ida de Valente para Anatel

O senador Wellington Salgado (PMDB-MG), relator do processo, disse que, com a indicação de Valente, se corrige uma injustiça, já que o engenheiro participou da elaboração de diversos regulamentos do setor de telecomunicações e merecia ter sido indicado antes para o Conselho Diretor.

Salgado perguntou ao engenheiro qual seria a posição da Anatel em relação ao novo cenário de convergência tecnológica em que as empresas de telefonia já estão começando a atuar no setor de televisão. Valente disse que é fundamental que o órgão regulador, o Ministério das Comunicações, e o Congresso promovam a cultura nacional. Ele lembrou que a Constituição determina que a produção de conteúdo esteja nas mãos de brasileiros e que cabe à Anatel fiscalizar o cumprimento desta regra.

Valente também foi questionado sobre a má qualidade dos serviços de telefonia. O senador Lobão Filho (PMDB-MA) disse que o cidadão brasileiro está escravizado pelo oligopólio do setor de telefonia e é muito mal atendido. Valente disse que a questão da qualidade é crucial e que a Anatel tem tomado providências. Ele lembrou da proibição que a agência impôs à Telefônica, em meados do ano, de comercializar o serviço de banda larga Speedy até que fossem resolvidos os problemas. Ele disse que, no setor de celular, a agência tem feito diversas reuniões com as empresas para que os investimentos nas redes garantam o atendimento da demanda. Ele disse que, em alguns casos, a Anatel só liberou a venda de novos pacotes mediante a comprovação de expansão das redes.