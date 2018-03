Comissão do Senado aprova indicações para a Aneel A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou hoje, por unanimidade (16 votos), os nomes do engenheiro Edvaldo Santana e do advogado Julião Coelho para a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para assumir o cargo, eles terão ainda de ter os nomes aprovados no plenário do Senado, em votação que deverá ocorrer ainda hoje. Edvaldo Santana já é diretor da agência e está sendo reconduzido ao cargo. Ele disse que um dos maiores desafios da década para o setor elétrico é garantir a expansão da oferta de energia elétrica sem afetar o meio ambiente e sem aumentar o custo de geração da energia e a tarifa para o consumidor. Outro desafio apontado por ele é a manutenção da independência da Aneel como agência reguladora.