Comissão do Senado aprova Schwartsman para o BC A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou a indicação do economista Alexandre Schwartsman para ocupar o cargo de diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. Schwartsman recebeu 21 votos favoráveis e três contra. A indicação do economista seguirá agora para o plenário do Senado, onde também tem de ser aprovada. O BC ainda não sabe quando a indicação de Schwartsman será votada em plenário pelo fato de a pauta estar trancada por três medidas provisórias.