Comissão do Senado aprova Torós para diretoria do BC A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou na tarde desta terça-feira, 24, a indicação de Mario Gomes Torós para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. A indicação foi aprovada por 24 votos a favor e 3 contrários. O presidente da CAE, senador Aloizio Mercadante (PT-SP), disse que há muito tempo a Comissão não conseguia fazer com que todos os senadores votassem para a indicação de um diretor do Banco Central, a exemplo do que ocorreu com Torós.