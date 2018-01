Comissão do Senado aprova Trindade para a CVM A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o nome do advogado Marcelo Trindade para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários, por 18 votos a um. A indicação depende de aprovação do plenário, ainda sem data marcada. Trindade já foi diretor da autarquia entre dezembro de 2000 a abril de 2002.