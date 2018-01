Comissão do Senado convoca Dilma, Dutra, Rondeau e Kelman A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um requerimento de convocação da ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff; do presidente da Petrobrás, José Eduardo Dutra; do presidente da Eletrobrás, Silas Rondeau;, e do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Jerson Kelman, para darem explicações sobre a falta de controle dos subsídios que são concedidos aos consumidores de energia elétrica da Região Norte. O requerimento é de autoria do senador Valdir Raupp (PMDB-RO). Segundo ele, os gastos com subsídios, quintuplicaram nos últimos cinco anos, passando de R$ 488,1 milhões, em 1999, para 3,1 bilhões, em 2004. Projeção feita pelo Tribunal de Contas da União, em recente relatório de auditoria, prevê que esses subsídios poderão chegar a R$ 5,7 bilhões, em 2012. A CAE ainda vai marcar a data para o depoimento dessas quatro pessoas.