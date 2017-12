Comissão do Senado pode votar parecer da Reforma Trabalhista nesta terça-feira

BRASÍLIA - O projeto de reforma trabalhista, que altera a Consolidação das Leis dos Trabalho (CLT), já recebeu 218 emendas no Senado. As primeiras aconteceram no dia 4 de maio, propostas pela senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). As emendas mais recentes foram apresentadas pela senadora Lídice da Mata (PSB-BA) e a própria senadora Vanessa Grazziotin na quinta-feira, dia 25.

O parecer sobre o tema deverá ser votado pelos senadores nesta terça-feira, 30, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Ele será o primeiro item da pauta.

Na semana passada, o projeto da reforma trabalhista foi alvo de uma grande confusão no Senado, quando o relator Ricardo Ferraço (PSDB-ES) tentou apresentar o parecer durante sessão da CAE. A sessão foi interrompida e o senador tucano deu o texto "como lido" e, em seguida, deu vista coletiva ao projeto.

O procedimento foi questionado pela senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) no plenário na quinta, 25. Em questão de ordem, a senadora disse que pode ter ocorrido fraude na tramitação da matéria. A parlamentar paranaense alegou que foi concedida vista coletiva do projeto sem nunca ter havido um só pedido para isso. Ela pediu a apuração do fato e, enquanto não há conclusão, que seja interrompida a tramitação da Reforma Trabalhista na Casa.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse que recebia a questão de ordem da senadora, mas que não decidiria no momento. Não havia decisão sobre a questão de ordem até o meio da tarde desta segunda-feira.