Comissão do Senado ratifica IR sem correção O texto do projeto de lei que prorroga a alíquota de 27,5% do Imposto de Renda da Pessoa Física foi aprovado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na forma aprovada pela Câmara. As duas tentativas de alteração do texto, prevendo a correção da tabela do Imposto de Renda, foram rejeitadas pela base do governo por 14 votos contra 11. Prevaleceu, então, o chamado "relatório do vencido", preservando as regras estabelecidas pela Câmara, que prevêem a vigência da alíquota de 27,5% por mais dois anos sem a correção da tabela. O projeto será hoje mesmo remetido ao plenário do Senado, onde deverá ser votado ainda na sessão de hoje.