Comissão dos EUA suspende negociação de ações de 26 empresas A SEC (Securities and Exchange Commission), comissão de valores mobiliários dos EUA, anunciou pela primeira vez uma suspensão em massa das negociações das ações de empresas que não entregaram seus informes financeiros dentro do prazo. A suspensão afeta 26 companhias com poucos negócios e poucos ativos. A medida integra os esforços da SEC de agir antecipadamente para evitar potenciais fraudes, segundo a agência. A SEC também iniciou os procedimentos para revogar os registros das 26 empresas e de outras cinco companhias, cujas ações não estão sendo negociadas. As 26 empresas, que não forneceram as informações apesar dos reiterados pedidos da SEC, eram negociadas no mercado de balcão (mercado secundário). Embora a suspensão termine em dez dias, a negociação das ações está, de fato, suspensa por tempo indeterminado, uma vez que, pelas normas da SEC, as corretoras não podem negociar os papéis enquanto as empresas não atualizarem suas informações junto à SEC. As informações são da agência Dow Jones.