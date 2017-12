Comissão especial vai investigar desvio de dinheiro da Parmalat A comissão especial criada ontem pela Câmara dos Deputados para analisar o caso Parmalat quer esclarecer a denúncia de que teria havido desvio de dinheiro da matriz italiana para o Brasil. O presidente da comissão, deputado Waldemir Moka (PMDB-MS), explicou que o objetivo é propor alternativas para a crise, gerando condições para que cooperativas e pequenos produtores possam continuar na atividade. Ele afirmou que a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para analisar a crise da multinacional italiana, dependerá dos rumos dos trabalhos. Além de investigar o caso Parmalat, o grupo poderá fazer um diagnóstico do setor de leite no País. Moka disse que serão aproveitados os relatórios de seis CPIs regionais do leite, que avaliaram as cadeias produtivas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Algumas delas apontaram problemas decorrentes da concentração de mercado no setor, uma preocupação reiterada pelos deputados ontem, durante a sessão de instalação da comissão especial. A comissão marcou sua primeira reunião ordinária para a próxima terça-feira. Moka disse que a comissão irá receber e apreciar os requerimentos para convocação de depoimentos. A comissão é formada por 21 deputados e não tem prazo determinado de funcionamento. Primeira convocação O deputado Leonardo Vilela (PP-GO) apresentará um requerimento para a convocação do presidente da empresa no Brasil, Ricardo Gonçalves. O objetivo, disse Vilela, é esclarecer a situação da companhia e as denúncias de desvio de dinheiro na matriz italiana. Vilela afirmou que a Parmalat está desativando parcialmente a fábrica localizada em Goiás. Segundo ele, a Parmalat deixou de pagar a seis mil fornecedores de Goiás, onde as dívidas chegariam a R$ 6 milhões. Vilela disse que também pretende chamar os presidentes do Banco do Brasil e do BNDES para que eles digam se há recursos públicos envolvidos no caso, além de pedir a convocação dos ministros da Agricultura, Fazenda, Justiça e Desenvolvimento. Além de ser presidida pelo deputado Waldemir Moka (PMDB-MS), a comissão terá como relator o deputado Assis Miguel do Couto (PT-PR). Eles foram escolhidos hoje durante a sessão de instalação da comissão, que também elegeu os demais membros da mesa. O primeiro vice-presidente será Ronaldo Caiado (PFL-GO), o segundo vice-presidente será Odacir Zonta (PP-SC) e o terceiro vice-presdente será Vittório Medioli (PSDB-MG).