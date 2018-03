Comissão estudará dívida das elétricas A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, informou hoje aos membros da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados que foi criada uma comissão para estudar o endividamento das empresas elétricas. O grupo é formado por representantes dos ministérios de Minas e Energia, da Fazenda e do BNDES. A ministra disse estar preocupada com as distribuidoras que estão com grande parte dos ativos vinculados ao serviço público, associados a dívidas. Segundo ela, o ministério, em conjunto com a Aneel, deverá criar limites para a capacidade de endividamento das empresas do setor, visando evitar o comprometimento desses ativos. Ela afirmou que a Aneel já deu um passo nesse sentido, ao limitar a dívida em 60% dos ativos dessas empresas, mas defendeu uma restrição maior. De acordo com Dilma, nos Estados Unidos, a agência reguladora também está tomando providências semelhantes.