Comissão Européia acusa Telefónica de impedir concorrência A Comissão Européia (CE, órgão executivo da União Européia) abriu uma investigação contra a companhia espanhola Telefónica por abuso de posição dominante no mercado de banda larga da internet. A denúncia foi feita após a imposição supostamente abusiva de preços a seus concorrentes para acesso à infra-estrutura. O Executivo europeu enviou à operadora espanhola de telecomunicações uma folha de objeções, o que não implica em sua culpabilidade, afirmou a CE. Tarifas Segundo as investigações, desde 2001 a diferença entre os preços atacadistas solicitados pela Telefónica a seus concorrentes e as tarifas no varejo são insuficientes para cobrir o custo do fornecimento destes serviços. A CE explica que se Telefónica tivesse que pagar o preço que impôs por ela, teria registrado perdas significativas. A companhia tem agora dois meses para apresentar suas objeções ao relatório da CE. Se o Executivo da UE confirmar suas conclusões preliminares, poderá impor à empresa uma multa por práticas contrárias à livre concorrência.