Comissão Européia aprova compra da Gillette pela Procter & Gamble A Comissão Européia, braço executivo da UE, aprovou nesta sexta-feira, com restrições, a aquisição da Gillette pela empresa americana de produtos de consumo pessoal Procter & Gamble, no valor de US$ 57 bilhões. A aprovação está restrita à venda da divisão de escovas de dentes elétricas da Procter & Gamble, aponta um comunicado da Comissão Européia, que ressalta que a investigação demonstrou que a operação "não deveria" prejudicar de maneira significativa a concorrência. O novo conglomerado vai reunir dois produtores que são líderes globais de marcas de bens de consumo e por isso a investigação do Executivo comunitário se concentrou no potencial efeito negativo sobre a concorrência.