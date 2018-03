Comissão Europeia aprova compra de ativos da Delphi pela GM

A Comissão Europeia aprovou o plano da General Motors de comprar quatro fábricas e a divisão global de sistemas de direção da fabricante de autopeças Delphi.

O acordo havia sido aprovado em agosto por um tribunal de falências dos EUA como parte do plano da Delphi para sair da concordata, após quatro anos. Os credores da Delphi vão ganhar controle dos ativos da Delphi que não forem vendidos para a GM, que agora é majoritariamente controlada pelo governo dos EUA.

De acordo com o plano, a GM vai adquirir as operações de sistemas de direção da Delphi em Saginaw, no Michigan (EUA), além de quatro fábricas em Nova York, Michigan e Indiana. Os demais ativos irão para credores. As informações são da Dow Jones.