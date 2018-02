Comissão Européia espera sucessor adequado para o FMI

A Comissão Européia (CE, órgão executivo da União Européia) espera que os países membros do bloco europeu designem um candidato "adequado" para suceder Rodrigo de Rato à frente do Fundo Monetário Internacional (FMI), capaz de garantir que o importante processo de reforma iniciado pela instituição seja bem-sucedido. A porta-voz de Assuntos Econômicos e Monetários da CE, Amelia Torres, fez este comentário ao ser perguntada sobre o anúncio de da saída de Rato do cargo de diretor-gerente do FMI em outubro, um ano e meio antes de terminar seu mandato. Torres lembrou que a Comissão Européia "não é membro do FMI", mas disse confiar em que os países da União Européia (UE) elejam um candidato adequado para substituir Rato. Tradicionalmente, o cargo de diretor-gerente do Fundo é ocupado por um europeu, enquanto os Estados Unidos ficam com a Presidência do Banco Mundial. No entanto, nos últimos anos, houve várias críticas a essa divisão, com propostas de ampliar as possibilidades para outras zonas do mundo. A saída de Rato ocorre poucos meses depois da renúncia do presidente do Banco Mundial, Paul Wolfowitz, após este ter se envolvido em um caso de favorecimento, e coincide com uma etapa de profundas mudanças e reformas no FMI.