Comissão Europeia propõe regras para reduzir risco dos bancos

A Comissão Europeia propôs novas regras para reduzir os riscos dos produtos financeiros trazem ao sistema, assim como novas restrições às políticas de remuneração dos executivos que encorajam tomada excessiva de risco nos bancos.

Veja também:

As medidas do Brasil contra a crise

As medidas do emprego

De olho nos sintomas da crise econômica

Dicionário da crise

Lições de 29

Como o mundo reage à crise

Pelas regras, será exigido um capital extraordinário dos bancos para fazer frente a potenciais perdas. Esses produtos, que incluem ativos lastreados por hipotecas, estão entre as principais causas da crise financeira.

As autoridades da União Europeia têm defendido novas regras ao mercado financeiro desde o outono (no Hemisfério Norte), seguindo-se ao colapso do Lehman Brothers e aumento dos problemas entre os bancos do bloco.

Em reunião na semana passada em Bruxelas, os ministros das Finanças da União Europeia pediram a implementação de novos padrões de capital para os bancos, que ajudariam a minimizar o impacto de ciclos de alta e baixa nos mercados financeiros. A União Europeia deve levar esta questão a um encontro em setembro do G-20, em Pittsburg, nos Estados Unidos.

Executivos

Os ministros também defenderam um instrumento para relacionar o desempenho da instituição às remunerações, atendendo as críticas populares contra as remunerações lucrativas e as preocupações específicas de tomada excessiva de riscos pelos bancos em caso de operações compensadas por bônus elevados.

A comissão, braço executivo da União Europeia, propôs novos poderes para os reguladores nacionais para que possam penalizar os bancos que utilizem políticas de compensação para compensar operações excessivamente arriscadas.

Uma porta-voz da Federação Bancária Europeia, grupo que representa 5 mil bancos, disse que os princípios para as remunerações são aceitáveis, mas advertiu que os supervisores bancários não deveriam determinar o nível e o tipo de remuneração que os executivos devam receber. O grupo também quer que as diretrizes para as remunerações sejam adotadas também nos Estados Unidos.

A proposta da comissão muda ainda a maneira como os bancos avaliam riscos relacionados a ativos que estão em seus livros. Os bancos seguram uma série de instrumentos financeiros por curtos períodos antes de revendê-los a outros investidores. A crise financeira pegou vários bancos com grandes estoques de ativos de risco em seus livros, os quais não conseguiram vender, forçando-os a assumir pesadas perdas.

Os governos nacionais da União Europeia e o Parlamento Europeu devem aprovar as propostas da comissão antes de serem transformadas em lei. As informações são da Dow Jones.