Comissão Européia rejeita acusações da Microsoft A Comissão Européia rejeitou hoje as acusações da Microsoft de que seu direito à defesa - no processo por abuso de posição dominante que vem enfrentando - está sendo ferido. Segundo a Comissão, não é estranho que uma parte tente provocar "incidentes durante o processo". O porta-voz de Concorrência do Executivo comunitário, Jonathan Todd, confirmou que a Microsoft enviou uma carta à Comissão. Nela, a empresa ressalta que, para poder se defender neste processo, precisa ter acesso a alguns documentos - registros que levaram a Comissão a ir contra a Microsoft. No entanto, o porta-voz afirmou que é "prematuro" dizer que o direito da Microsoft à defesa está sendo ferido, pois ainda não foi tomada uma decisão sobre esse processo. Ele ressaltou ainda que em nenhum caso a multinacional tem direito de consultar os segredos empresariais de outras companhias. Multa diária Em 22 de dezembro, Bruxelas remeteu à Microsoft uma folha de acusações em que ameaçava com multa diária de 2 milhões de euros a empresa, se esta não desse aos seus concorrentes os dados necessários para operarem com o Windows. A multinacional precisa responder a Bruxelas até 15 de fevereiro. Todd disse que o conselheiro auditor - funcionário comunitário encarregado de organizar este tipo de processos e de assegurar que sejam realizados conforme a legislação - é independente da Direção Geral de Concorrência da Comissão e deve conseguir o equilíbrio entre respeitar o direito à defesa e o direito de terceiros à confidencialidade de sua informação. O porta-voz ressaltou que, em algumas ocasiões, ambos os fatores pressionaram em sentidos opostos.