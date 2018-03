Comissão Mista de Orçamento vota relatório ao meio-dia A Comissão Mista de Orçamento agendou para o meio-dia de hoje a votação do relatório final do relator-geral, deputado Geraldo Magela (PT-DF). Por acordo de líderes, os destaques também serão apreciados hoje. As discussões se estenderam até o início desta madrugada. Foram apresentados 286 destaques ao texto do Orçamento de 2010.