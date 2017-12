Comissário europeu admite fracasso em negociações na OMC O comissário europeu de Comércio, Peter Mandelson, admitiu neste sábado o fracasso das últimas negociações da Rodada de Doha e ressaltou que a solução para a crise passa pela atuação do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy, como facilitador das conversas na próxima reunião do fim do mês. "Não foi uma reunião bem-sucedida, mas também não foi um desastre", disse Mandelson, que destacou que se não houver progressos nas próximas semanas ou resultados nos próximos meses, a "Rodada de Doha não terminará este ano". O principal negociador da União Européia (UE) ressaltou que, a partir de agora, Lamy "terá que ser o catalisador, mas não o autor" do acordo, já que essa tarefa corresponde aos países da OMC. Mais de 60 ministros dos 149 países da OMC participaram da recém-concluída reunião sobre a Rodada de Doha, na qual tentavam determinar os números e fórmulas para a aplicação dos cortes tarifários nas importações de bens agrícolas e industriais. A comissária européia de Agricultura, Mariann Fisher Boel, afirmou que "o mês de julho será crucial para que a Rodada de Doha seja bem-sucedida". Os países da OMC negociam há quase cinco anos a rodada, que procura aprofundar a liberalização dos intercâmbios comerciais nas áreas de agricultura, indústria e serviços, e fazer com que os principais beneficiários sejam os países em desenvolvimento. Após o fracasso de uma série de reuniões em abril, os países aceitaram se esforçar para que o objetivo fosse alcançado neste fim de semana, o que acabou não acontecendo. Em julho, os países previam terminar a negociação relativa aos serviços. O calendário, agora, será comprometido pelo atraso dos pontos anteriores. Mandelson e Fisher Boel afirmaram que, no que se refere às discussões agrícolas, foi alcançada uma aproximação entre as posições da UE e do Grupo dos Vinte (G-20), que agrupa países em desenvolvimento. "Estamos mais perto da convergência, mas para conseguirmos um acordo, os grandes atores têm que se envolver mais com o acesso aos mercados e com os subsídios internos", disse Mandelson, em referência direta aos EUA, a quem as economias em desenvolvimento pedem a redução dessas medidas que distorcem o comércio internacional. O comissário europeu discorda que a próxima reunião do Grupo dos Oito (G8), que reunirá os sete países mais industrializados e a Rússia em meados de julho, em São Petersburgo, seja um fórum apropriado para se discutir o progresso da rodada. "Generosa oferta" O secretário de Agricultura dos EUA, Mike Johanns, alegou que ainda estava "otimista" em relação a um acordo. Mas não agora. "Os EUA farão a sua parte. Mas em troca é preciso melhorar o acesso aos mercados e isso é algo que até agora não vimos", acrescentou Johanns. A delegação americana lembrou que em outubro de 2005 apresentou uma "generosa oferta" para reduzir os subsídios aos agricultores e abrir mercados agrícolas e industriais. A proposta, entretanto, não recebeu apoio dos outros países, especialmente da União Européia (UE). Johanns lembrou que os europeus "concedem três vezes mais ajudas internas aos agricultores que os EUA". Matéria atualizada às 9h40 para o acréscimo de informação