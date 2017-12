Comissões do Senado adiam nova audiência sobre Varig Por falta de compatibilidade de horários nas agendas dos convidados, as Comissões de Assuntos Econômicos, Assuntos Sociais, Desenvolvimento Regional e Turismo e Serviços de Infra-Estrutura do Senado adiaram a segunda audiência pública que fariam para discutir a crise financeira da Varig. A audiência aconteceria amanhã, quinta-feira, a partir das 10h. Segundo a assessoria da comissão de Infra-Estrutura, não houve possibilidade de acerto de agendas para amanhã especialmente do juiz da 8ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Ayoub, responsável pelo processo de recuperação judicial da companhia aérea. Além do juiz, também estavam convidados para participar da reunião de amanhã representantes dos sindicatos nacionais dos Aeronautas e dos Aeroviários e também o secretário de Previdência Complementar do ministério da Previdência, Adacir Reis.