Comitê da Opep recomenda manutenção do teto de produção O Comitê Ministerial de Monitoração da Opep recomendou ao grupo que mantenha as cotas de produção nos níveis atuais e que volte a discutir as condições do mercado no início de fevereiro, disse uma fonte. O Comitê é um corpo técnico que estuda os números sobre a demanda e oferta de petróleo e faz recomendações para atuação do grupo. A informação está em linha aos comentários feitos por muitos Ministros, de que não há necessidade de redução nas margens de produção, já que os preços encontram-se em patamares elevados e o mercado em equilíbrio. No entanto, observadores estão atentos ao resultado formal do encontro de hoje, diante da forte preocupação demonstrada pelo grupo com a possibilidade de queda abrupta nos preços no segundo trimestre. O período é sazonalmente de baixa demanda. Além disso, a previsão de aumento na produção do Iraque de 2 milhões de barris em novembro para 2,8 milhões de barris no fim do primeiro trimestre. Há estimativa de crescimento na produção também dos países fora da Opep, como Rússia.