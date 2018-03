Comitê de arbitragem julgará subsídios dos EUA ao algodão A pedido do Brasil, a Organização Mundial do Comércio (OMC) aceitou, hoje, criar um comitê de arbitragem para julgar os subsídios dados pelos norte-americanos aos seus produtores de algodão. O Brasil alega que a ajuda da Casa Branca aos produtores de algodão chega a US$ 4 bilhões o que acaba prejudicando a competitividade do produto nacional no exterior, que precisa competir com o algodão subsidiado dos EUA. Além de reclamar da competição desleal, o Brasil argumenta em sua queixa à OMC que os subsídios dos EUA estão gerando a queda na renda dos agricultores brasileiros, a deterioração da balança comercial e a diminuição dos empregos na zona rural. Apesar da decisão favorável da OMC ao Brasil, os Estados Unidos prometem fazer de tudo para atrapalhar o andamento do caso. Hoje, a Casa Branca objetou a nomeação de um facilitador neutro para o conflito e que teria a função de compilar todas as informações existentes sobre os subsídios nos Estados Unidos. O facilitador seria designado pela própria OMC. Os dois países concordaram, portanto, em realizar nova reunião para debater a nomeação do facilitador. O Brasil ainda contou com o apoio de oito países, entre eles a Índia, Canadá, Argentina e Venezuela. Esses países declararam que entrariam na disputa como terceiras partes.