Comitê sugere adiamento de inauguração de usinas O Brasil deveria atrasar as datas de inauguração das usinas de geração de eletricidade que ainda estão em projeto. A sugestão, feita com base no Plano Decenal de Expansão 2003-2012, foi apresentada na terça-feira ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) pelo Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos. O grupo, constituído principalmente por técnicos da Eletrobrás, concluiu que as usinas em operação, mais as obras em andamento, darão ao País um cenário tranqüilo de abastecimento energético nos próximos cinco anos. Esse estudo é revisto anualmente. Com esse cenário, o custo da energia adicional que as geradoras poderão obter com a mesma infra-estrutura (denominado custo marginal de operação) será menor que o custo da energia que seria gerada por novas usinas (custo marginal de expansão). Segundo o secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia, Carlos Holtz, a entrada de novas usinas poderia reduzir ainda mais o custo de operação e desestimular os investidores. "Estamos sugerindo que os estudos sejam detalhados", comentou o secretário. O Plano Decenal de Expansão teve como premissa três cenários de crescimento econômico. O cenário A, de alto crescimento, prevê uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,5% nos dez anos de referência (crescimento médio de 4,8% nos cinco primeiros anos e de 6,3% nos seguintes). Nesse cenário o consumo aumentaria em 6% ao ano e exigiria uma oferta adicional de 44 gigawatts (GW) até 2012. O cenário B baseia-se em crescimento médio de 4,5% para o PIB (4,1% no primeiro quinqüênio e 5% no seguinte) e crescimento da demanda em 5,1%, exigindo expansão de 35 GW. O cenário com perspectiva mais conservadora estima a variação média do PIB em 2,5% ao ano, com crescimento de 3,2% na demanda por eletricidade e necessidade de expansão de 16 GW. Os técnicos alertam que nunca houve no Brasil um cenário baixo como esse, que significaria quase estagnação econômica no decênio. O cenário de excesso de oferta de energia nos próximos anos, sinalizado pelo custo marginal de operação do setor elétrico, é uma das razões que estão levando investidores a suspenderem projetos de usinas, segundo os técnicos do setor. No Programa Prioritário de Termoeletricidade (PPT), por exemplo, 3 dos 40 projetos foram cancelados recentemente, segundo um dos coordenadores do PPT, Gilson França: o de Campo Grande (247 megawatts, MW), da Enersul; o da Norte Capixaba (250 MW), do consórcio Shell, Intergem e Petrobrás; e o da Duke Pederneiras (500 MW), da Duke Energy. O Ministério de Minas e Energia está também aguardando a confirmação da informação de que a Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco (Chesf) teria cancelado o projeto de construção da usina de Bongi (280 MW). Os três cancelamentos confirmados reduzem em 997 MW o PPT e a perda poderá subir para 1.277 MW com a unidade da Chesf. O PPT, que fornece vantagens como gás subsidiado para quem iniciar a operação até dezembro de 2004, está com 9 usinas em operação, 5 em testes, 11 em construção e 15 com obras não iniciadas, entre as quais estão as usinas canceladas. A Duke desistiu ainda de construir uma usina de 88 MW em Porto Suarez, na Bolívia, cuja energia seria exportada para o Brasil. Os técnicos observam que os projetos podem voltar nos próximos anos quando a remuneração do investimento for mais promissora.