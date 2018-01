Comitê técnico da Opep recomenda manutenção das cotas O Comitê Ministerial de Monitoração da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que assessora o grupo em suas decisões, recomendou a manutenção das cotas oficiais de produção, mas ressaltou a necessidade do cumprimento dos limites de produção pelos países que compõem o cartel, informou fonte próxima ao comitê. O comitê disse também que a Opep precisa observar atentamente o comportamento do preço do petróleo e estar preparado para reduzir as cotas na próxima reunião de março, se necessário. As recomendações do CMM, corpo técnico responsável pela avaliação das condições do mercado, normalmente são seguidas. No entanto, em setembro, a Opep ignorou a recomendação do comitê, que pediu a não-alteração das cotas, e anunciou corte da produção. As informações são da Dow Jones.