Comitiva de 232 empresários irá com Lula à China O embaixador Mário Vilalva, diretor Geral do departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, informou à Agência Estado que 232 empresários já confirmaram a presença na delegação empresarial que acompanhará a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China entre os dis 24 e 27 de maio. Vilalva informou que o Itamaraty está organizando agendas individuais de encontros para cada um dos empresários da delegação. Por conta disso, as inscrições para a viagem deverão ser encerradas no dia 30 de abril.