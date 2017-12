Commerzbank tem prejuízo de 98 mi de euros O banco alemão Commerzbank AG informou que teve um prejuízo de 98 milhões de euros no quarto trimestre de 2000, depois de um lucro de 361 milhões de euros no terceiro trimestre. De acordo com o Commerzbank, o prejuízo do quarto trimestre resultou do fato de ele ter tido que fazer uma provisão maior do que se previa para créditos duvidosos, por causa de perdas relacionadas à sua participação no Korea Exchange Bank. No ano 2000, o Commerzbank teve um lucro líquido de 1,34 bilhão de euros (2,60 euros por ação), superior ao lucro de 975 milhões de euros registrado em 1999 (1,80 euro por ação). Os resultados são preliminares; o balanço revisado deverá ser divulgado em 28 de março. As informações são da Dow Jones.