Commodities e dados de empresas ofuscam IOF e Ibovespa sobe

Montando na alta das gigantes Petrobras e Vale, o Ibovespa subiu 0,28 por cento, a 65.487 pontos. O giro financeiro da sessão totalizou 8,08 bilhões de reais.

Dois fatores principais reavivaram o fluxo de recursos para o mercado acionário doméstico, segundo especialistas. Um deles foi a percepção de que o efeito da cobrança de 2 por cento de IOF dos investimentos externos, instituída esta semana, será mais limitado do que se imaginava inicialmente.

Especialmente devido a brechas que permitem aos investidores escapar da taxação, como em operações de day trade ou em tipos específicos de transações envolvendo ações e ADRs.

"Além disso, para quem entra aqui com expectativa de ganho de 30, 40 por cento, essa taxa não faz diferença nenhuma na decisão de investimento", disse um operador, sob a condição de anonimato.

Outro fator de otimismo com o mercado doméstico foi a alta das commodities, setor que referencia o desempenho das ações responsáveis por mais de metade da composição do Ibovespa.

Em uma frente, a queda acima do esperado nos estoques de gasolina nos Estados Unidos impulsionou a cotação do barril do petróleo para cima dos 80 dólares, empurrando indiretamente a ação preferencial da Petrobras para um avanço de 0,55 por cento, a 36,70 reais.

Em outra, expectativas de que a China, maior importadora mundial de minério, divulgue na madrugada de quinta-feira um crescimento vigoroso do PIB do terceiro trimestre, ampararam a valorização dos preços das ações de empresas ligadas a metais.

"Tem um a expectativa boa de vários bancos internacionais para a performance de empresas do setor", disse Felipe Casotti, gestor de renda variável da Máxima Asset Management.

Um dos papéis que mais absorveu essa perspectiva animadora foi o preferencial da Vale, com avanço de 0,67 por cento, a 40,77 reais. O papel teve o preço-alvo elevado pela Bradesco Corretora, em relatório liberado pela manhã.

Outra ação que subiu na esteira de comentários de analistas foi CSN, crescendo 3,6 por cento, para 63,50 reais. O Goldman Sachs elevou a recomendação do papel para compra, enquanto o Barclays reforçou esta posição, ao revisar para cima as projeções de ganhos do papel.

Nos minutos finais da sessão, a forte reversão para baixo nas bolsas de Wall Street dispersou a maior parte dos ganhos do Ibovespa, que chegou a subir 2,84 por cento na máxima do dia.