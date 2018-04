Commodities e dólar desvalorizam o ouro O preço do contrato do ouro para entrega em agosto caiu 2,13% em Nova York, para US$ 909,30 a onça-troy, acompanhando declínio observado em outros mercados de commodities, como o de petróleo, e pressionado pela valorização do dólar, que torna o metal precioso uma aplicação mais cara e menos atraente para investidores que dispõem de outras moedas.