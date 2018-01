Como a campanha da Honda encantou Cannes A campanha de Honda para o seu motor diesel, criada pela agência de publicidade Wieden+Kennedy de Londres, levou o Grand Prix de 2005 em Cannes com um filme inusitado. Até concorrentes aplaudiram Grrr, uma animação lúdica que propõe a mudança para o que é melhor - no caso, o motor diesel da montadora, silencioso e menos poluente. Embalado por música que mais de 3 mil pessoas assoviaram no Palais des Festivals de Cannes, Grrr é um sucesso. Mostra belas paisagens com fauna e flora reagindo negativamente à poluição e ronco dos motores, depois a vida voltando ao normal com o motor Honda. Quem assistiu a centenas de filmes comerciais de montadoras de veículos há duas semanas, na 52.ª edição do Festival Internacional de Publicidade de Cannes, sabe que a Wieden+Kennedy quebrou as regras e se deu muito bem. confira: Grrr, da Wieden+Kennedy