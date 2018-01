Como a Eletropaulo fará os cortes de energia Dos 4,7 milhões de consumidores da Eletropaulo, 74% cumpriram a meta. Segundo informação da empresa, enquanto não for publicada a nova resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), anunciada ontem, os critérios sobre cortes de energia e revisão da meta de consumo serão mantidos. O vice-presidente da distribuidora, Antoninho Borghi, afirma que haverá corte de inadimplentes, que já existia antes, e a de inadimplentes que ultrapassaram a meta. Estes serão os primeiros atingidos. A capacidade operacional da Eletropaulo chega a 200 mil cortes por mês, o que não deve ser suficiente para atingir todos que não cumpriram a meta. Por isso, a estratégia da empresa consiste em selecionar grupos de consumidores que sofrerão os cortes. Então, paralelamente aos dois exemplos acima, quem gastou muito acima da meta deve ser atingido em primeiro lugar. "Com base na porcentagem de consumo além da meta, vamos começar os cortes em ordem decrescente", afirma Borghi. Ainda segundo ele, a reincidência não precisa ocorrer no mês subseqüente para o consumidor estar sujeito ao corte. Por exemplo, o cliente ultrapassou a meta em julho, cumpriu em agosto e em setembro, mas voltou a não cumpri-la em outubro. "Não importa se já passaram dois meses do primeiro aviso, na segunda carta constará o aviso do corte nas 48 horas seguintes." A religação, três dias depois, de acordo com Borghi, será automática, exceto se a causa do corte tiver sido por inadimplência. E a cobrança da taxa de religação também virá na conta de luz (veja quanto custa religar a luz no link abaixo). Novos casos para revisão da meta Com relação aos pedidos de revisão da meta, a empresa recebeu 381 mil solicitações, o que representa menos de 8% dos clientes. Deste total de pedidos, 88% foram aprovados e 12% negados. Segundo informação da empresa, clientes que mudaram seu status de consumo ainda podem procurá-la. Ou seja, mudanças de endereço, novas ligações e nascimentos de bebês na família devem ser informados à distribuidora. Esta política da empresa é anterior à divulgação por parte da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) de uma nova resolução que prevê reabertura do prazo para revisão da meta e inclui outros casos especiais, além dos já contemplados pela Eletropaulo, como trabalho na própria residência e consumo atípico, 30% inferior à média (veja matérias no link abaixo).