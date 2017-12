Como acompanhar os Fundos Petrobras Os investidores de fundos da Petrobras já podem acompanhar as suas aplicações diariamente a partir de jornais, telefone, Internet, caixa eletrônico ou encaminhando-se às agências. Desde segunda-feira passada, o Estado está publicando a rentabilidade dos fundos divulgados pela Anbid - que, apesar de ainda não possuir informações sobre fundos de todas as instituições, promete divulgar logo a lista completa com dados sobre rentabilidade, valor das cotas e patrimônio. Muitas instituições já enviaram aos seus cotistas o extrato inicial da aplicação com o total investido e o número de cotas. Os extratos serão enviados, bimestralmente, conforme determinação de Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Algumas instituições, como Itaú, Caixa Econômica e Banco Cidade, prometem enviar o extrato mensalmente. Extratos com rendimentos já contabilizados só devem ser enviados a partir de 17 de setembro, dia em que se completa um mês da liquidação financeira das ações da Petrobras. Algumas instituições estão divulgando em seus sites tabelas atualizadas diariamente com a rentabilidade e o valor das cotas de seus fundos. Entre elas, estão o Banco do Brasil, o Itaú e o Banespa. A Caixa Econômica e o Banco Alfa prometem oferecer este tipo de serviço via Internet em breve.