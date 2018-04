Como banco, Eletrobrás tem lucro recorde A "atividade bancária" foi a principal responsável pelo lucro recorde que a Eletrobrás contabilizou em 2001. Só de juros, comissões e taxas, a "holding" estatal dona das maiores geradoras de eletricidade no País (Chesf, Furnas, Eletronorte e Eletronuclear), registrou R$ 3,1 bilhões de receitas, que é praticamente igual ao lucro líquido final, de R$ 3,2 bilhões, de 2001, 32,4% maior do que o de 2000 e novo recorde na história da empresa. Além disso, a Eletrobrás foi favorecida pelas "variações monetárias" em mais R$ 2,5 bilhões, basicamente devido ao aumento de 18,6% do dólar americano em relação ao real. "O mesmo movimento que favoreceu o lucro recorde dos bancos no ano passado favoreceu a Eletrobrás, pois 48% dos nossos empréstimos são indexados ao dólar", explica a chefe do Departamento de Contabilidade da empresa, Celina Brinkmann. Os empréstimos concedidos pela empresa ao setor elétrico somavam R$ 32,2 bilhões em dezembro de 2001, o que a equipararia ao oitavo maior banco do País, em termos de ativos bancários. Pelos dados do Banco Central, o ABN Amro, que era o oitavo maior do país, tinha ativos totais de R$ 32,1 bilhões em dezembro. Se for considerado o ativo total da Eletrobrás, considerando também as participações e o imobilizado, a "holding" estatal de energia poderia ser equiparada ao quinto maior banco do País, com ativos de R$ 79,5 bilhões, superando ligeiramente os R$ 78,6 bilhões do Itaú. Além das atividades bancárias, as equivalências patrimoniais e reversões de provisões referentes ao Plano Bresser favoreceram a Eletrobrás em 2001. No caso das equivalências, porém, a única das controladas com resultados expressivos foi Furnas, com contribuições de R$ 851 milhões para a Eletrobrás. A Chesf registrou prejuízos de R$ 103 milhões em 2001, a Eletronorte perdeu R$ 58,7 milhões e a Eletronuclear (que opera as usinas nucleares de Angra I e Angra II), R$ 155,6 milhões. A Eletrobrás tem quase 100% no controle dessas empresas. A decisão da Justiça referente ao Plano Bresser trouxe um impacto positivo de R$ 1,3 bilhão aos resultados da empresa em 2001. A controlada Chesf tinha feito provisões no valor de R$ 675 milhões para eventuais despesas referentes a ações movidas pelos funcionários, referentes a perdas salariais do Plano Bresser, mas a decisão judicial de outubro do ano passado rejeitou o pleito dos funcionários, favorecendo a Chesf. A própria Eletrobrás tinha outros R$ 700 milhões provisionados em suas contas, que também foram revertidos para resultados, garantindo um ganho de R$ 1,3 bilhão. Essas reversões não se transformaram em lucro porque a empresa fez outras provisões em valores equivalentes, sendo R$ 577 milhões para eventuais diferenças entre "preços de mercado" de suas participações acionárias e os lançamentos contábeis, além de outros R$ 504 milhões para fazer face ao pagamento de empréstimos compulsórios reclamados na Justiça.