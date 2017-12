Como conseguir emprego pela Internet Quem está desempregado ou à procura de um novo emprego sabe qual é o ritual: acordar domingo de manhã, pegar o jornal, ir diretamente para a seção de classificados e fazer um círculo com a caneta nas ofertas que interessam. Depois, é hora de tirar cópias do currículo para envio. Mas, além dos classificados, quem tem acesso à Internet, conta com essa grande aliada para divulgar seu currículo em agências online. Na Internet há diversos sites de agências em que é possível consultar vagas e deixar o currículo disponível para consulta de empresas. Há agências que prestam o serviço gratuitamente, como a Gelre, uma das mais tradicionais agências de empregos do mercado, que também colocou a versão online de seu serviço no ar, a www.gelre.com.br. De acordo com José Siqueira, gerente-comercial da empresa, por questões de princípio, a Gelre não onera o candidato. "O profissional cadastra o currículo gratuitamente. A empresa interessada em contratar precisa fazer uma assinatura e pagar para colocar uma oferta ou pesquisar o banco de currículos." Na semana passada, havia mais de 188 mil profissionais cadastrados e 8,7 mil vagas disponíveis, segundo a empresa. Outras agências como a Catho (www.catho.com.br), onde o sistema de pagamento é ao contrário: quem paga é o profissional. A pesquisa de currículo e a oferta de empregos são gratuitos. De acordo com Adriano Arruda, gerente-geral do site, são ofertados 3 mil novos empregos por dia. "Segundo nossos cálculos, 21,6% dos candidatos conseguem um emprego, o que representa cerca de 1.200 pessoas ao mês, e 65% dos profissionais cadastrados são chamados para pelo menos uma entrevista", garante. Confira, a seguir, os serviços oferecidos por diversas agências online: www.bne.com.br - No site do Bando Nacional de Empregos é possível se cadastrar e pesquisar gratuitamente o currículo. Há seção de vagas oferecidas e também é possível saber a média salarial de diversas funções, divididas por Estado. www.catho.com.br - Um dos mais conhecidos do mercado. A inclusão do currículo é paga, com diferentes planos e categorias, como profissionais, recém-formados e estagiários. A empresa pode fazer a busca por currículos. Há diversos serviços para usuários cadastrados, como testes, pesquisas, chats, etc. www.curriculum.com.br - Há dois serviços básicos: um para profissionais e outro para empresas. O cadastro do currículo é de graça, mas caso se associe, há uma melhor visualização e a empresa que está procurando um profissional visualiza os dados do candidato, o que não ocorre caso ele não se associe e pague R$ 19,90 por três meses. www.empregos.com.br - Portal com banco de dados de currículos e ofertas de empregos. O candidato pode colocar seu currículo gratuitamente ou pagar R$ 13,50 ao ano e concorrer a vagas anunciadas no site. www.empregos.net - O site possui banco de currículos para pesquisa. Para incluir o currículo, o candidato paga R$ 12 por seis meses. Também há uma seção com ofertas de empregos, dicas para encontrar empregos, artigos e teste de conhecimentos. www.gelre.com.br - Site de uma das mais tradicionais agências de emprego do mercado. O candidato pode cadastrar seu currículo gratuitamente, com seções para profissionais, estagiários e deficientes. www.precisa-se.com.br - O cadastro de currículo é gratuito, mas para ter acesso a diversos outros serviços, como liberação de todos sos dados do currículo e dados sobre oferta de emrpegos, é preciso pagar R$ 20 (profissionais) ou R$ 10 (estagiários) por ano. www.profissionalnet.com.br - Para cadastrar o currículo, o candidato paga R$ 30 por seis meses ou R$ 40 pelo mesmo período, mas com destaque. Se preferir expor o currículo por um ano o valor sobe para R$ 50 e R$ 60, respectivamente. Assim, ele passa a ter acesso aos serviços, como banco de talentos e ofertas de empregos. www.redeemprego.com.br - Diretório onde o tema é emprego. O site oferece links de sites como agências de emprego, oferta de currículos e empregos, associações e sindicatos, assessoria jurídica, treinamento, etc. www.workusa.com.br - Portal de empregos para brasileiros que queiram trabalhar aqui e no Exterior. Se especializou em ofertas nas áreas, marítima, turismo e hotelaria, tecnologia e babysitting nos EUA e Europa. Associado ao serviço LatPro, um dos mais conhecidos sites de empregos para profissionais da América Latina e Estados Unidos. Estadão - www.estadao.com.br/classificados/empregos - Seção de classificados do jornal O Estado de S. Paulo na Internet. Os anúncios de emprego publicados no jornal impresso podem sair na seção classificados do portal mediante pagamento de R$ 2.