SÃO PAULO - O Cadastro Positivo é um banco de dados com informações dos consumidores sobre pagamento de compras efetuadas e empréstimos tomados. Será uma espécie de ficha corrida financeira criada por lei federal para identificar quem paga as contas em dia e favorecer bons pagadores com juros menores. Isso porque os juros no Brasil são altos porque muitos atrasam pagamentos ou não pagam dívidas, e todos acabam pagando um pouco a mais para compensar o prejuízo. Veja como entrar no Cadastro Positivo e o que você ganha com isso:

1. Para ser incluído, o consumidor precisa preencher uma ficha autorizando a inclusão. O documento pode ser preenchido nas instituições especializadas em crédito, bancos e financeiras. O serviço é grátis

2. O consumidor pode escolher a instituição que vai armazenar os seus dados. Os bancos de dados vendem o acesso às informações cadastradas para as empresas do comércio e instituições financeiras

3. Entre os dados solicitados no termo de adesão estão todas as informações pessoais, inclusive o nome da mãe, que serve para diferenciar pessoas com nome igual

4. O consumidor deve optar claramente se autoriza o banco de dados a fornecer suas informações pessoais para outras empresas do comércio, bancos ou instituições de crédito

5. O consumidor também pode optar se autoriza o banco de dados a incluir na sua ficha os dados de outras empresas e bancos onde já fez financiamentos ou tomou empréstimos

6. O Cadastro será usado pelas instituições financeiras ou lojas quando o consumidor pedir dinheiro emprestado ou financiamento. O Cadastro Positivo será uma ferramenta para identificar os bons pagadores

7. Quem estiver no Cadastro Positivo e não tiver dívidas atrasadas terá mais facilidade para compras parceladas, empréstimos e financiamentos. Os juros poderão ser menores

8. O consumidor terá acesso gratuito às informações a seu respeito no Cadastro, inclusive o seu histórico de empréstimos e pagamentos. Pode pedir correção ou cancelamento informações erradas

9. O consumidor pode ter acesso aos critérios usados para analisar a sua 'nota de risco', que indica qual é a probabilidade de atraso ou não pagamento considerada pelo banco

10. A qualquer momento, o consumidor poderá pedir para ter seu nome retirado do Cadastro Positivo

