Como escolher entre pré ou pós? O mercado financeiro - termo genérico que expressa os movimentos de compra e venda de ativos como títulos de renda fixa, fundos de investimento, ações, dólar e outros - tem suas oscilações provocadas por dois conjuntos básicos de dados. De um lado, temos a economia real, os fundamentos, aqueles dados que concretamente nos ajudam a tomar decisões de investimento. E, de outro, temos as expectativas, aquilo que ainda não aconteceu - e pode nem acontecer - mas que eventualmente, com maior ou menor probabilidade, pode se tornar um fato concreto. As decisões de investimento são tomadas levando em conta estes fatores. Uma coisa concreta é uma taxa de juro de 22% ao ano, por exemplo. Posso decidir se desejo ou não comprar um CDB (Certificado de Depósito Bancário) para receber esta taxa combinada no ato do negócio (prefixada). Ou posso ter uma expectativa de que esta taxa de juro vá subir, e achar que 22% é pouco. Mas ninguém quer pagar mais agora nos negócios prefixados. Então, encontro um banco que oferece um CDB com juro pós-fixado. Ou seja: aplico meu dinheiro sem saber quanto vou receber no final do contrato. Mas fica acertado que o juro vai acompanhar as oscilações diárias das taxas. Então, se o juro subir para 24% ao ano, recebo este montante. E se o juro cair para 20% ao ano, recebo este valor, menor portanto que os 22% prometidos no título prefixado. Decisão depende de expectativa Qual deles escolher? De concreto, tenho a taxa de 22% ao ano. Mas, qual é minha expectativa? Se minha expectativa é de que o juro vai subir, fico no pós-fixado, onde acredito que vou receber mais. Se acho que o juro vai cair, fico no prefixado, também com o objetivo de ganhar mais. Esta é uma decisão do investidor, de acordo com suas expectativas. É claro que ele pode se apoiar na avaliação de analistas. Mas quando o investidor entra num banco e escolhe um CDB ou fundo prefixado ou pós-fixado, queira ou não, está fazendo sua aposta em expectativas. Mesmo que não saiba disso. Esta é a discussão agora no mercado de juros. Quando o mercado financeiro tem expectativas de alta de juros, começa a pedir juros maiores. O governo pode ou não aumentar as taxas, confirmando ou não as expectativas. Se o governo não paga mais no prefixado, uma tendência é os bancos preferirem comprar títulos pós-fixados, que vão acompanhar os juros de mercado, seja lá qual for a taxa. Investidor avesso à risco prefere pós-fixado Por que o pós-fixado é mais seguro se ele pode render menos que o prefixado? O que é seguro no pós-fixado é o fato de que o investidor vai estar recebendo um juro justo pelo que estiver sendo praticado pela média de mercado no período da aplicação. Nem mais nem menos. O prefixado eventualmente pode pagar mais, mas também pode pagar menos. Existe uma aposta, que o pós-fixado não impõe a seus compradores. Prefixado pode causar perdas reais Também é preciso lembrar que o título prefixado pode causar perdas reais. Isso apenas acontece se os juros subirem e o investidor for obrigado a tirar seu dinheiro da aplicação antes do vencimento do título. Vamos dar um exemplo. Quem compra um título prefixado, que vai valer R$ 100 no prazo de um ano, pagando hoje R$ 80, está fazendo uma aplicação que vai render juro de 25%. É a diferença entre pagar R$ 80 e receber R$ 100. Agora suponha que a taxa de juro suba para 40%. Todos os títulos que vão valer R$ 100 no prazo de um ano precisam ser comprados por um preço mais barato, de R$ 71,43, para embutir esta nova taxa de juro. Voltando para nosso investidor que comprou o título por R$ 80, se ele precisar vender este título no mercado, que vai necessariamente custar R$ 100 no vencimento, vai ter que baixar seu preço. Ninguém vai comprar um título por R$ 80 se pode pagar apenas R$ 71,43 por outro. Assim, se vender o título no dia seguinte, nosso hipotético investidor terá perdido R$ 8,57 no negócio. Mas é muito importante uma observação. Se nosso investidor não sair da aplicação, vai receber os R$ 100 no vencimento, com juro de 25%, sem qualquer perda. Logo, o que causa a perda no prefixado é a necessidade de sair da aplicação antes do horizonte de investimento estar completo. Caso contrário, se recebe o que foi acertado. Como fica isso nos fundos de investimento? A questão é mais complexa. No caso do CDB, basta que o investidor fique com seu título até o vencimento, seja um mês ou um ano. Nos fundos, não existe um título, mas muitos, cada um com um prazo de vencimento e uma condição específica. A quota do fundo é então o resultado médio da valorização desta carteira de títulos, dados os prazos de vencimento de cada um. O administrador da carteira, quando o juro sobe, é obrigado a fazer o ajuste da quota considerando as eventuais perdas no dia corrente. É como se o banco fosse obrigado a vender todos os títulos naquele dia. Isso se chama marcar a mercado ou a preço de mercado. Desta forma, o quotista pode sair a qualquer dia da aplicação, mas a preços que naquele dia estão valendo. É a forma mais justa para com os demais quotistas que ficam no fundo. Neste quadro, quanto tempo o quotista vai precisar esperar para recompor suas perdas em valores absolutos? Rigorosamente falando, precisaria esperar até que aqueles títulos que perderam valor tenham seu vencimento. Pensando no fundo como uma carteira média, seria quando o valor da quota garantisse um retorno acumulado da ordem do juro que o quotista esperava receber. Então, se um investidor coloca R$ 80 em um fundo esperando receber 25% no prazo de um ano, e uma desvalorização derruba o valor de sua aplicação para R$ 70, o investidor estará repondo suas perdas instantâneas quando o fundo estiver com um investimento no valor de R$ 100, se houver o resgate. Não há garantias de que o investidor vai recebe isso em um ano, ou mais ou menos. Nenhum fundo de investimento promete rendimento fixo, nem a caderneta de poupança. O investidor coloca seu dinheiro sem saber quanto de fato vai ganhar. Somente o CDB e outros títulos de renda fixa definem um ganho certo (prefixado), num prazo definido.