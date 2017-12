Como escolher um bom guia de viagem Antes de colocar o pé na estrada, é bom escolher um guia de viagem que combine com o estilo e o objetivo do viajante. Há publicações destinadas aos que têm alto poder aquisitivo, outros para quem gastar muito pouco ou para quem tem uma apertada agenda de negócios. Além disso, há guias mais adequados para planejar a viagem e outros para carregar o tempo todo. A oferta de guias em português ainda é limitada. Apesar disso, este é um mercado em franca expansão. Freqüentemente surgem novidades. É importante que os viajantes saibam que o tempo que separa a pesquisa dos dados da edição e o lançamento do guia é de no mínimo oito meses. Por isso, nem sempre as informações estão atualizadas. O melhor é verificar a data do guia antes de comprá-lo. Veja abaixo algumas das principais publicações, suas características e o público a que se destinam. Fodor´s: publicado no Brasil pela Julio Louzada Publicações, este guia agrada ao turista mais jovem, a partir de 25 anos, que planeja seu roteiro com antecedência e não pretende gastar muito. É um guia mais convencional. Frommer´s: é publicado pela mesma editora do Fodor´s e indicado para turistas entre 30 e 50 anos. Os capítulos de compras são bem caprichados. Foi planejado para atender os turistas americanos, mas tem algumas adaptações para os brasileiros. É também um guia convencional. Insight Guides: este guia desperta o interesse por viagens, mas não tem informações práticas referentes a hotéis, preços etc. Tem mapas coloridos e muitas fotos. Detalha o panorama histórico-cultural do país. A oferta de destinos em português ainda é pequena. Lonely Planet: tem informações corretas, precisas e atualizadas, como horários de trens, preços de restaurantes etc. É perfeito para mochileiros que querem desvendar o planeta por sua conta e risco. Os textos em inglês são bastante complexos. Confira nos links abaixo mais dicas sobre viagens internacionais.