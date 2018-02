Como escolher um cursinho pré-vestibular O esforço do estudante para entrar em uma boa faculdade ou universidade e seguir a carreira de sua preferência depende, em muitos casos, do cursinho pré-vestibular que ele freqüentou. Os especialistas em cursinhos avaliam que um bom curso é aquele que possui uma grade curricular que atenda às necessidades do aluno. O diretor do Etapa, Carlos Eduardo Bindi, ressalta que o cursinho deve atender às necessidades do aluno na preparação da faculdade que ele pretende ingressar. "Ele deve servir como um auxiliar ao aluno antes de prestar o vestibular. Porém, é o próprio estudante que vai ditar o ritmo de estudo", avisa. Bindi destaca que o vestibular para carreiras mais concorridas em universidades públicas merece um maior tempo de dedicação e estudo, além de um ensino direcionado. Bindi recomenda ao estudante informar-se com ex-alunos dos cursinhos sobre os aspectos positivos e negativos observados por eles e também os resultados obtidos nas provas. Outra saída, de acordo com diretor do Etapa, é assistir algumas aulas avulsas nos cursinhos para verificar se as instalações atendem às expectativas do estudante. É importante observar as acomodações, a disposição dos alunos na sala de aula, se a sala tem ar condicionado, se o professor usa ou não microfone e outros recursos audiovisuais para auxiliar no ensino. A infra-estrutura do cursinho é muito importante, segundo o coordenador de cursinhos do Objetivo, Johnny Gomes. Ele explica que a instituição ideal é aquela que, além de oferecer um material didático qualificado, tenha uma programação diferenciada com recursos de multimídia e palestras. "O cursinho deve ter recursos audiovisuais, auxílio da informática e palestras sobre atualidades e orientação vocacional", afirma Johnny. O estudante também deve ficar atento se o cursinho oferece plantão de dúvidas, aulas pela Internet, laboratórios de redação e orientação direcionada ao curso que o aluno necessita ingressar. "O cursinho deve ter uma série de aulas atualizadas e orientação para as carreiras preferidas por seus alunos", destaca o coordenador do Objetivo. Resultados Johnny Gomes ressalta que o número de aprovações que o resultado que o cursinho pré-vestibular alcança é um ponto muito importante na hora da escolha. "É preciso tomar cuidado com as propagandas sobre as aprovações em faculdades. O estudante precisa verificar de quais cursinhos são os alunos que conseguem entrar nas melhores faculdades", alerta. Veja nos links abaixo os preços dos principais cursinhos de São Paulo e os cuidados do consumidor para se matricular nos cursinhos pré-vestibulares.